Президент США Джо Байден объявил о помиловании 39 человек и смягчении приговоров для 1500 заключенных, отбывающих длительные тюремные сроки. Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома.

«Америка была построена на обещании возможностей и вторых шансов. Сегодня я помилую 39 человек, которые продемонстрировали успешную реабилитацию и сделали свои сообщества сильнее. Я также смягчаю приговоры почти 1500 людям, многие из которых получили бы более мягкие наказания по сегодняшним законам», — отметил Байден.

Смягчение наказаний коснулось тех, кто был переведен под домашний арест во время пандемии и успешно реинтегрировался в общество. Помилование же предоставлено лицам, совершившим ненасильственные преступления. Имена помилованных не разглашаются.

Associated Press называет это решение крупнейшим актом помилования, принятым в один день в современной истории США. По данным издания, среди помилованных — женщина, руководившая экстренными службами во время бедствий, дьякон, консультировавший наркозависимых, ученый в области молекулярной биологии и ветеран вооруженных сил.

Байден заявил, что его администрация продолжит рассматривать прошения о помиловании. В ближайшие недели он планирует предпринять новые шаги в этом направлении.

Associated Press также сообщает, что Байден размышляет о возможности защитить некоторых людей от преследования со стороны избранного президента Дональда Трампа, который, по данным Politico, намерен отомстить определенным лицам. Однако Байден обеспокоен тем, какой прецедент это может создать.