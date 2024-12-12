ПОЛИТИКА
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Какими событиями запомнилось правление режима Асада?
8 декабря 2024 года стало историческим днём для Сирии и всего мира — окончание 53-летнего правления семьи Асадов. Режим, оставивший глубокие раны в истории страны, сопровождался десятилетиями репрессий, войн и страданий. Диктатура семьи Асадов началась с прихода Хафеза аль-Асада к власти в 1971 году и продолжилась его сыном Башаром, чьё правление стало символом одной из самых кровавых гражданских войн XXI века. Вот некоторые из событий 53-летней диктатуры семьи Асадов.
Какими событиями запомнилось правление режима Асада? / Others
12 декабря 2024 г.
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