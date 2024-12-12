Глава канадской провинции Онтарио Даг Форд выступил с жестким заявлением в адрес США, пообещав прекратить поставки электроэнергии в американские штаты, если Вашингтон введет 25-процентные пошлины на канадские товары.

Заявление Форда прозвучало после встречи канадских лидеров во главе с премьер-министром страны Джастином Трюдо. Они обсуждали план действий против угрозы новых таможенных тарифов, которые намерен ввести избранный президент США Дональд Трамп.

По словам Форда, Канада готова на крайние меры для защиты своих интересов.

«Мы можем отключить электроэнергию штатам Мичиган, Нью-Йорк и Висконсин. Это крайняя мера, но я должен защищать Онтарио и всех канадцев», — подчеркнул он.

Канадский вице-премьер Христя Фриланд добавила, что страна подготовит ответные меры на несправедливые тарифы США. В частности, речь идет об ограничениях на экспорт металлов и важных минералов в Америку.

Ранее Дональд Трамп пригрозил ввести 25-процентные пошлины на все товары из Канады и Мексики. Он обосновал это борьбой с потоком наркотиков и мигрантов через границы США. Теперь отношения между двумя соседними странами могут войти в фазу торговой войны.