ПОЛИТИКА
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Кадры уничтоженного флота Асада в Латакии
Это кадры последствий израильских ударов по порту сирийской Латакии. Сообщается, что затоплены по меньшей мере 15 военных кораблей, на которых могли находиться ракеты класса «море-море». Только за последние сутки Тель-Авив нанес удары по более чем 350 сирийским военно-морским объектам. Ранее израильские власти заявили, что их действия направлены на уничтожение стратегического вооружения и военной инфраструктуры, чтобы предотвратить их использование со стороны сирийской оппозиции.
Кадры уничтоженного флота Асада в Латакии / Others
12 декабря 2024 г.
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