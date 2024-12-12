Кадры уничтоженного флота Асада в Латакии

Это кадры последствий израильских ударов по порту сирийской Латакии. Сообщается, что затоплены по меньшей мере 15 военных кораблей, на которых могли находиться ракеты класса «море-море». Только за последние сутки Тель-Авив нанес удары по более чем 350 сирийским военно-морским объектам. Ранее израильские власти заявили, что их действия направлены на уничтожение стратегического вооружения и военной инфраструктуры, чтобы предотвратить их использование со стороны сирийской оппозиции.