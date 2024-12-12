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Путин расстроил Шольца
Олаф Шольц назвал разговор с Владимиром Путиным разочаровывающим, но заявил о готовности продолжать переговоры ради мира
Путин расстроил Шольца
Канцлер Германии Олаф Шольц / Фото: Reuters
12 декабря 2024 г.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал свой недавний разговор с Владимиром Путиным разочаровывающим. В интервью RTL он заявил, что президент России повторял привычные формулировки, но подчеркнул, что такие переговоры все равно важны.

«Это было разочаровывающе, потому что он просто снова повторил все свои формулировки. Однако разговор был необходим, чтобы дать понять, что ослабления поддержки Украины со стороны Германии он не дождется», — сказал Шольц. Канцлер также добавил, что призвал Путина отвести войска с территории Украины и создать условия для мирного урегулирования.

Телефонный разговор, состоявшийся 15 ноября, стал первым за два года. Немецкая сторона заявила, что Шольц призвал Путина прекратить агрессию против Украины. В Кремле разговор охарактеризовали как «подробный и откровенный обмен мнениями».

Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал инициативу Шольца, отметив, что «такие звонки не укрепляют Украину, а лишь дают Путину поводы для маневров».

Две недели спустя Шольц совершил необъявленный визит в Киев. Во время встречи с Владимиром Зеленским он заявил, что Германия остается ключевым сторонником Украины в Европе. После этого канцлер опубликовал послание Путину: «Мы в этом надолго. Наша поддержка Украины не ослабеет. Мы будем поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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