Депутаты Госдумы приняли закон, запрещающий принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Поправки вносятся в закон «Об образовании». Нововведение предполагает обязательное тестирование детей иностранцев и лиц без гражданства на знание этого предмета. Если ребенок не прошел тестирование, то ему откажут в зачислении в учебное заведение.

Авторы инициативы — группа во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, вице-спикером Ириной Яровой и лидерами всех фракций. В пояснительной записке к документу указано, что изменения направлены на «реализацию гарантий» качества образования, а также на «гармонизацию прав и обязанностей всех участников образовательного процесса».

Нововведение активно критиковал лишь один депутат. «Школа не только место для образования, но и для воспитания. Если мы не согласны пускать их (детей мигрантов. – прим. ред.) в школы, мы предоставляем их улице», — предупредил коллег глава комитета по делами СНГ Константин Затулин.

Он предложил организовать при школах дополнительные образовательные программы по изучению русского языка для детей иностранцев. Но из-за такой позиции в адрес его семьи полетели угрозы. «Мне уже написали, что «пора завалить Затулина», в сети распространяется предложение вознаграждения за изнасилование моей жены и детей», — поделился депутат на заседании Госдумы.

Провалилось его предложение и в парламенте — 409 депутатов поддержали инициативу без поправки Затулина. Изначально система засчитала голос депутата от «Справедливой России» Олега Нилова как «против», но это оказалось «дьявольской случайностью», за которую ему впоследствии потом пришлось оправдываться: «Вот в этой электронной системе скрываются такие какие-то дьявольские истории. Мой голос «за» двумя руками».

Критерии тестирования на уровень владения языком пока не совсем понятны. Поэтому сложно представить, как именно будет реализовываться этот законопроект. Однако правозащитники обращают внимание, что мера не отражает реальную ситуацию. Тем более что проблемы с изучением русского языка имеют и сами граждане. Например, большинство коренного населения Тувы государственный язык практически не понимают.

Последствия нововведения TRT на русском обсудил с юристом и правозащитником Бахромом Исмаиловым:

— Я нахожу этот законопроект спорным. У государства есть задача по укреплению русского языка на пространстве СНГ. А вторая задача — повышение уровня знаний русского языка внутри Российской Федерации. Это так называемая программа адаптации и интеграции иностранных граждан.

Подобные запреты открывают еще несколько задач для государства. Например, встает вопрос: что делать с детьми, которые не поступят в школу. То есть необходимо разработать федеральную программу, которая предоставит альтернативу. Речь может идти о каких-то курсах, чтобы дети не выпали из системы народного образования.

Этот закон не направлен на усиление знаний русского языка, а скорее приведет к обратному эффекту. По утверждению некоторых экспертов, он якобы разгрузит школы, и учебный процесс станет идти лучше для тех, кто владеет русским языком. Хотя я лично не видел ни одного исследования, которое бы эту теорию подтверждало.

По моему мнению, проблема с детьми, которые не знают русский язык, не носит федеральный характер и могла бы решаться на региональном уровне.

— К каким последствиям может привести эта инициатива?

— Она приведет к меньшей вовлеченности детей иностранных граждан в процесс интеграции и адаптации, через который они шли в рамках именно российского дошкольного и школьного образования.

Я сомневаюсь, что это приведет, скажем, к оттоку мигрантов. Иностранцы, у которых дети не владеют русским языком, — это в основном сельские жители, которые работают на невысокооплачиваемых позициях. То есть речь идет о наиболее незащищенных слоях населения.

Предположу, что у них не будет другого выбора, кроме как оставаться работать в России. А их дети вместо того, чтобы пойти в школу, останутся у какого-то общенанятого человека, куда мигранты будут сдавать детей, которых не взяли в школу. В любом случае это не является решением проблемы.