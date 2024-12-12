Дональд Трамп не приглашал президента России Владимира Путина на церемонию своей инаугурации, которая пройдет 20 января в Вашингтоне. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг, отвечая на вопросы журналистов.

«Нет, не направлял [приглашение]», — подтвердил Песков.

Традиционно инаугурации президентов США посещают послы и другие дипломаты, а лидеры иностранных государств не участвуют в этом мероприятии.

Однако ранее СМИ сообщали, что Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина вскоре после своей победы на выборах в ноябре. При этом, по данным CBS News, пока неясно, принял ли китайский лидер это приглашение.

Также обсуждалась возможность присутствия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который, как сообщалось, «все еще раздумывает» над участием.

На передвижения Путина может влиять ордер на его арест, выданный Международным уголовным судом (МУС) в 2023 году. Российского президента обвиняют в депортации украинских детей в ходе войны с Украиной. Однако ни Россия, ни США не являются членами МУС и не признают его юрисдикцию.