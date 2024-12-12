ПОЛИТИКА
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В Сирии обнаружили пропавшего без вести американца Трэвиса Тиммермана
Американский гражданин Трэвис Тиммерман, ранее объявленный пропавшим без вести, найден в Дамаске. По его словам, он провел семь месяцев в сирийской тюрьме после того, как незаконно пересек границу Ливана и Сирии. Мужчина объяснил, что его поездка была связана с «духовными причинами». О пропаже Тиммермана впервые стало известно в июне этого года, когда венгерская полиция опубликовала сообщение о его исчезновении.
В Сирии обнаружили пропавшего без вести американца Трэвиса Тиммермана / Others
12 декабря 2024 г.
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