В Сирии обнаружили пропавшего без вести американца Трэвиса Тиммермана

Американский гражданин Трэвис Тиммерман, ранее объявленный пропавшим без вести, найден в Дамаске. По его словам, он провел семь месяцев в сирийской тюрьме после того, как незаконно пересек границу Ливана и Сирии. Мужчина объяснил, что его поездка была связана с «духовными причинами». О пропаже Тиммермана впервые стало известно в июне этого года, когда венгерская полиция опубликовала сообщение о его исчезновении.