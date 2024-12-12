Дональд Трамп объявил о намерении назначить своего давнего друга-миллиардера Тома Баррака послом в Турции, а невесту своего сына Кимберли Гилфойл — послом в Греции. Об этом экс-президент сообщил в социальных сетях.

«В течение трех десятилетий Том успешно управлял глобальной компанией прямых инвестиций. Он является уважаемым и опытным голосом разума для широкого круга лидеров мнений как в политических, так и в деловых кругах», — написал Трамп о Барраке.

Стоит отметить, что Баррак, основатель инвестиционной компании Colony Capital и председатель инаугурационного комитета Трампа 2017 года, в 2022 году был оправдан по обвинениям в том, что действовал как незарегистрированный иностранный агент ОАЭ во время администрации Трампа.

О Гилфойл, которая в 2022 году объявила о помолвке с его сыном Дональдом Трампом-младшим, экс-президент отозвался как о «близком друге и союзнике на протяжении многих лет».

«Кимберли идеально подходит для укрепления двусторонних отношений с Грецией, продвигая наши интересы в вопросах от оборонного сотрудничества до торговли и экономических инноваций», — заявил Трамп.

Обе должности требуют утверждения Сенатом. Гилфойл уже заявила, что рассчитывает на поддержку: «В качестве посла я надеюсь реализовать повестку Трампа, поддерживать наших греческих союзников и способствовать наступлению новой эры мира и процветания».

В то же время стало известно, что Роберт Ф. Кеннеди-младший предложил назначить свою невестку, Амариллис Фокс Кеннеди, заместителем директора ЦРУ. По данным Axios, РФК-младший хочет использовать ее положение для расследования причастности ЦРУ к убийству своего дяди, президента Джона Кеннеди.