В четверг в Ватикане папа Франциск провел переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом — это их первая личная встреча за три года. Переговоры проходили в закрытом формате и длились около получаса.

Согласно заявлению Ватикана, стороны обсудили «чрезвычайно тяжелую гуманитарную ситуацию в Газе», выразив надежду на скорейшее достижение перемирия и освобождение всех заложников. В своем комментарии Аббас поблагодарил Папу за поддержку справедливого мира в Палестине на основе решения о создании двух государств.

Аббас посетил Ватикан в рамках краткого визита в Рим. На этой неделе он встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.

Папа Франциск в последние месяцы усилил критику военных действий Израиля в Газе. В ноябре были опубликованы отрывки из его готовящейся к публикации книги, где понтифик предложил мировому сообществу рассмотреть вопрос о том, являются ли бомбардировки в Газе геноцидом палестинского народа. Это заявление вызвало резкое недовольство израильского посла в Ватикане.

По данным ООН, за время израильской агрессии в Газе погибло почти 45 тыс. палестинцев, более 106 тыс. получили ранения. Большинство из 2,3 млн жителей эксклава остались без крова, а регион находится на грани голода.