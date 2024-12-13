Израиль продолжает кампанию бесчинств в Газе. По данным палестинского агентства WAFA, утром 12 декабря в результате бомбардировок в различных районах сектора погибли по меньшей мере 35 человек. Среди погибших — женщины и дети.

В Газе, на улице аль-Джаала, авиаудар разрушил жилое здание, убив семерых человек. Западнее лагеря беженцев Нусейрат бомбардировка дома, где укрывались перемещенные жители, привела к гибели 15 человек.

В южной части Рафаха Израиль ударил по по волонтерам, раздающим гуманитарную помощь. В результате убиты 13 человек, еще несколько десятков ранены. Медики сообщают о 30 пострадавших, многие из которых находятся в критическом состоянии.

Накануне в северной части Газы, в городе Бейт-Лахия, удар израильских ВВС разрушил трехэтажный дом, убив 19 человек, включая девятерых детей. Израильская армия подтвердила атаку, но поставила под сомнение озвученное количество жертв.

С 6 октября Израиль ввел тотальную блокаду северной части сектора, утверждая, что якобы пытается таким способом уничтожить инфраструктуру ХАМАС. При этом в этом районе в ловушке оказались более 400 тыс. палестинцев, которые не смогли покинуть север Газы. Гуманитарная ситуация в северном регионе продолжает ухудшаться. ООН сообщает, что города Бейт-Ханун, Бейт-Лахия и Джебалия находятся под строгой блокадой, лишенные воды, продовольствия и медицинской помощи уже 66 дней.

Израиль также ежедневно наносит удары по трем оставшимся в Газе больницам. Международные организации осуждают эти атаки, однако их критика мало на что влияет в эксклаве. Всемирная организация здравоохранения заявила, что обстрелы медицинских учреждений недопустимы, так как они лишают жителей Газы последнего доступа к медицине. Тель-Авив проигнорировал эти заявления.

Помимо ударов по больницам и жилым домам, Израиль также прицельно бьет по журналистам в Газе, чтобы скрыть от мира правду о разворачивающейся катастрофе. Палестинский союз журналистов сообщил, что в ходе конфликта были убиты 193 представителя СМИ.