Жители Голанских высот последнюю неделю живут в состоянии постоянного страха и паники, наблюдая за усилением военной активности Израиля на территории Сирии. Причем паникуют не только жители сирийской части Голан, но и той, что была в 1973 году оккупирована Израилем.

Как пишет Guardian, на окраине деревни Мадждаль-Шамс, населенной друзами, ворота в буферную зону, которая ранее считалась демилитаризованной, теперь служат точкой проникновения для израильских танков и солдат. Десятки танков каждый день проезжают через деревню для того, чтобы проникнуть на территорию Сирии и продвинуться дальше, вглубь страны. К утру 11 декабря израильские силы уже подошли к Кунейтре, а оттуда рукой подать до Дамаска.

Израильские войска продолжают углубляться в сирийскую территорию, несмотря на требования США и Франции прекратить вторжение. Официально Тель-Авив оправдывает свои действия заявлением о «крахе» соглашения 1974 года — это соглашение о разграничении де-факто означало, что Сирия признает свое поражение в войне 1973 года.

После падения режима Башара Асада Израиль посчитал, что соглашение больше недействительно. Израильские военные также воспользовались ситуацией, чтобы начать масштабную воздушную кампанию, уничтожив сотни военных объектов на территории Сирии.

Для местных друзов, которые составляют около половины населения Голанских высот, события вызывают смешанные чувства. Многие из них сохраняют сирийскую идентичность и ранее поддерживали режим Асада. Однако падение диктатора порождает новые страхи перед возможным израильским вторжением и дальнейшей нестабильностью в Сирии.

Некоторые прямо опасаются, что Израиль планирует расширить зону оккупации и захватить помимо Голан еще и прилегающие территории. Официальный Тель-Авив эти планы отрицает, утверждая, что лишь временно ввел войска в буферную зону, однако спутниковые снимки подтверждают, что израильские военные продолжают продвигаться дальше, вглубь сирийской территории.

«Я не уверен, как долго здесь останутся израильтяне, может быть месяцы, а может годы», — говорит Шехади Насралла, житель Мадждаль-Шамса. «Они хотят контролировать стратегически важные высоты, чтобы поддерживать безопасность границы».