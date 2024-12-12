В Минобороны РФ в четверг отчитались, что российские войска захватили село Заря Донецкой области Украины. Заря находится в 13 км от города Курахово — ключевого оплата украинских на этой части фронта, а также в 22 км от Покровска, на который нацелены российские войска.

Украинский OSINT-проект DeepState в тот же день подтвердил информацию о захвате Зари.

«Карта обновлена. Враг оккупировал Зарю, а также продвинулся в Новотроицком, Успеновке, Курахово, Сонцевке и возле Веселого Гая», — пишет DeepState.

Официальные представители Украины эти сообщения не комментировали.

В последние месяцы Россия часто сообщала об успехах в Донецкой области, а бои в районе Покровска достигли повышенной интенсивности. Этот город служит ключевым логистическим центром для украинской армии в регионе.

В более позднем заявлении Министерства обороны сообщалось, что ВС РФ также вернули контроль над селом Новоивановка в Курской области, ряд приграничных районов которой ВСУ занимают с августа этого года.