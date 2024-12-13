Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Анкаре подтвердил приверженность своей страны сохранению территориальной целостности, единства и унитарной структуры Сирии.

По данным Управления коммуникаций Администрации президента Турции, Эрдоган заявил, что Анкара примет «превентивные меры» для обеспечения национальной безопасности против «всех террористических организаций, таких как PKK/PYD/YPG и ДАЕШ, действующих в Сирии».

Турецкий лидер подчеркнул, что его страна, будучи единственным членом НАТО, вступавшим в прямое боестопкновение с ДАЕШ, «не допустит использования ситуации террористической группировкой PKK и ее филиалами» и «не позволит никакого отступления» в борьбе с ДАЕШ.

Эрдоган также призвал международное сообщество «работать вместе над возрождением и восстановлением институтов в Сирии».

По информации Госдепартамента США, стороны обсудили «крепкое» американо-турецкое региональное сотрудничество и поддержку политического перехода в Сирии под руководством самих сирийцев к формированию подотчетного и всеобъемлющего правительства.

Блинкен подчеркнул важность соблюдения всеми участниками в Сирии прав человека, международного гуманитарного права и защиты гражданского населения, включая представителей меньшинств. Он также отметил необходимость обеспечения гуманитарной помощи всем нуждающимся.

Встреча состоялась после того, как антиправительственные силы в воскресенье захватили Дамаск в результате молниеносного наступления, которое заставило Башара Асада бежать в Россию после 13-летней гражданской войны и 53 лет правления его семьи.

Политика США в отношении Сирии остается серьезным камнем преткновения в отношениях между Анкарой и Вашингтоном в последние годы. Турция выступает против поддержки США отрядов YPG из-за их связи с PKK, которая ведет террористическую кампанию против Турции на протяжении 40 лет, в результате которой, по официальным данным, погибло более 40 000 человек, включая женщин, детей и младенцев.

В то время как США считают YPG, также известные под такими аббревиатурами, как SDF, ключевым партнером в борьбе против ДАЕШ в Сирии, они не признают YPG террористической группой, хотя и признают таковой PKK.