Сомали и Эфиопия подписали в Анкаре соглашение о мире и взаимоуважении

11 декабря 2024 года в Анкаре состоялось подписание Анкарской декларации между президентом Сомали Хасаном Шейхом Махмудом и премьер-министром Эфиопии Абией Ахмедом Али. При посредничестве Турции страны договорились начать не позднее февраля 2025 переговоры для решения всех спорных вопросов. Подробнее в нашем видео.