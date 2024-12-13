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Сомали и Эфиопия подписали в Анкаре соглашение о мире и взаимоуважении
11 декабря 2024 года в Анкаре состоялось подписание Анкарской декларации между президентом Сомали Хасаном Шейхом Махмудом и премьер-министром Эфиопии Абией Ахмедом Али. При посредничестве Турции страны договорились начать не позднее февраля 2025 переговоры для решения всех спорных вопросов. Подробнее в нашем видео.
Сомали и Эфиопия подписали в Анкаре соглашение о мире и взаимоуважении / Others
13 декабря 2024 г.
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