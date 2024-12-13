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ООН высоко оценила вклад Турции
Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал подписание Анкарской декларации между Эфиопией и Сомали и поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за его роль в этом процессе
ООН высоко оценила вклад Турции
Генсек ООН Антониу Гутерриш / Фото: Reuters
13 декабря 2024 г.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил удовлетворение подписанием Анкарской декларации между Эфиопией и Сомали. Он поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за его инициативу в организации встречи лидеров двух стран и поддержку процесса достижения соглашения.

В письменном заявлении Пресс-службы ООН Гутерриш отметил важность подписания декларации и решение президента Сомали Хасана Шейха Махмуда и премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда урегулировать спорные вопросы на основе дружбы и взаимного уважения.

Генсек подчеркнул, что с нетерпением ждет начала технических переговоров и позитивных результатов этого процесса.

«ООН готова оказать содействие в реализации соглашения», — добавляется в заявлении.

11 декабря 2024 года в Анкаре состоялась встреча президента Сомали Хасана Шейха Махмуда и премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Делегации, включавшие министров иностранных дел, провели интенсивные переговоры.

В рамках встречи состоялись двусторонние переговоры президента Турции с обеими сторонами, а затем — трехсторонние обсуждения. Переговоры продолжались в различных форматах и длились около семи часов.

Итогом стала совместная пресс-конференция, где лидеры объявили о подписании Анкарской декларации между Федеративной Демократической Республикой Эфиопия и Федеративной Республикой Сомали при содействии Турецкой Республики.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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