В пятницу утром парламент Молдовы проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране на 60 дней, начиная с 16 декабря. Решение принято в ответ на ожидаемое прекращение поставок российского газа с 1 января.

Инициативу поддержали 56 из 101 депутата. Голосование состоялось сразу после призыва премьер-министра Дорина Речана. Он подчеркнул, что эта мера необходима для гарантии поставок газа в сепаратистский регион Приднестровье.

Речан назвал это решение ответом на «газовый шантаж» Москвы. Он заявил, что президент России Владимир Путин пытается оставить Приднестровье без газа и электроэнергии, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове.

Молдова получает российский газ через Украину, но транзитный контракт с «Газпромом» истекает 31 декабря. Украина уже заявила, что не намерена его продлевать.

Чрезвычайное положение позволяет правительству Молдовы оперативно реагировать на ситуацию и вводить ограничения на экспорт энергоносителей. По словам Речана, парламент должен был одобрить ЧП, чтобы эта зима стала последней, когда страна подвержена энергетическому шантажу.

Отказ от поставок газа в Приднестровье, как подчеркнули власти Молдовы, может привести к гуманитарному кризису и дестабилизации электроэнергетического сектора.

На фоне угрозы газового кризиса власти непризнанного Приднестровья уже объявили в регионе экономическое чрезвычайное положение.

«Газпром» заявил, что использование альтернативных маршрутов поставок газа возможно только при условии выплаты Молдовой долга за предыдущие поставки. Москва оценивает долг в 709 млн долларов.