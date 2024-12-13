Турция назначила своего посла в Мавритании Бурхана Короглу временным поверенным в делах в посольстве в Дамаске, сообщили турецкие дипломатические источники.

Министр иностранных дел Хакан Фидан уже проинформировал Короглу о новом назначении. Дипломат, который до этого представлял Турцию в Нуакшоте, будет временно возглавлять турецкую дипломатическую миссию в столице Сирии.

Турецкое посольство в Дамаске, расположенное возле площади Рида, где находятся многие дипломатические представительства, первоначально продолжало работу даже после начала жестокого подавления режимом мирных протестующих в 2011 году.

Однако 26 марта 2012 года посольство прекратило свою деятельность, а персонал и члены их семей вернулись в Турцию.

При этом Генеральное консульство Сирии в Стамбуле продолжало свою работу все это время.