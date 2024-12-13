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Израиль ударит по ядерным объектам Ирана?
Израиль рассматривает возможность нанесения ударов по ядерным объектам Ирана после ослабления группировок, поддерживаемых Тегераном, и уничтожения сирийской ПВО
Израиль ударит по ядерным объектам Ирана?
Израиль заявил о возможности нанесения ударов по ядерным объектам Ирана / Фото: Reuters
13 декабря 2024 г.

Израильская армия заявила о возможности нанесения ударов по ядерным объектам Ирана после ослабления группировок, поддерживаемых Тегераном, и падения режима Башара Асада в Сирии. Об этом сообщает The Times of Israel, ссылаясь на военные источники.

По данным издания, израильские ВВС продолжают повышать боеготовность и тренироваться для возможного нанесения ударов по ядерной инфраструктуре Ирана.

Военные эксперты считают, что изоляция Ирана может подтолкнуть Тегеран к дальнейшему развитию ядерной программы, чтобы компенсировать утраченные средства сдерживания.

После падения режима Башара Асада израильская армия в течение 48 часов нанесла более 500 авиаударов по различным «военным целям» в Сирии. По данным армии Израиля, эти удары уничтожили 90% современных зенитно-ракетных комплексов и 85% систем ПВО Сирии.

Кроме того, в ходе атак полностью выведены из строя эскадрильи самолетов Су-22 и Су-24 российского производства, уничтожено около 40% сирийских военно-воздушных сил, сообщают в Израиле. Министр обороны Кац утверждает, что 9 декабря в ходе атаки на порт Латакии был уничтожен сирийский военно-морской флот.

Израильские медиа называют эту серию атак одной из крупнейших операций в истории страны. Газета Yedioth Ahronoth сообщила, что впервые за более чем 50 лет израильская армия атаковала все сирийские авиабазы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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