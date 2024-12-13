ПОЛИТИКА
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Депутаты Европарламента присоединились к протестам в Тбилиси
Несколько депутатов Европарламента, после встречи с грузинской оппозицией и президентом страны, посетили акцию протеста в Тбилиси. Напомним, в конце ноября в Грузии вспыхнули протесты после того, как премьер-министр страны объявил о решении отложить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. Протестующие требуют продолжения евроинтеграции и призывают Евросоюз ввести санкции против грузинского правительства. 16 декабря на Совете ЕС по иностранным делам планируют снова поднять тему Грузии.
Депутаты Европарламента присоединились к протестам в Тбилиси / Others
13 декабря 2024 г.
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