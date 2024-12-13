Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильские войска останутся на горе Хермон в буферной зоне в зимний период. По данным Министерства обороны, Кац распорядился подготовить меры, необходимые для размещения армии в этом районе в условиях сложной зимней погоды.

Ранее Кац утверждал, что оккупация буферной зоны будет временной. Однако он подчеркнул, что захват горы Хермон имеет ключевое значение для безопасности Израиля.

«Необходимо обеспечить подготовку наших войск в этом регионе, чтобы они могли остаться там даже при сложных погодных условиях», — отметил он.

Решение оставить войска на Хермоне зимой было принято после встречи Каца с начальником Генерального штаба Херци Халеви и другими военными руководителями. На встрече обсуждалась текущая ситуация в Сирии и дальнейшие действия израильской армии.

Гора Хермон ранее была занята израильскими войсками в ходе операций после 7 декабря.

После падения режима Башара Асада израильская армия в течение 48 часов нанесла более 500 авиаударов по различным «военным целям» в Сирии. По данным армии Израиля, эти удары уничтожили 90% современных зенитно-ракетных комплексов и 85% систем ПВО Сирии.

Кроме того, в ходе атак полностью выведены из строя эскадрильи самолетов Су-22 и Су-24 российского производства, уничтожено около 40% сирийских военно-воздушных сил, сообщают в Израиле.

Кац утверждает, что 9 декабря в ходе атаки на порт Латакии был уничтожен сирийский военно-морской флот.

Израильские медиа называют эту серию атак одной из крупнейших операций в истории страны. Газета Yedioth Ahronoth сообщила, что впервые за более чем 50 лет израильская армия атаковала все сирийские авиабазы.