Председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.

Ожидается, что Китай на церемонии будут представлять посол КНР в США и его супруга, что является стандартной дипломатической практикой. Возможность участия других официальных лиц также обсуждается, однако присутствие Си Цзиньпина исключено, отмечает CBS News.

Переданное по неофициальным каналам приглашение вызвало у китайской стороны недоумение. По информации телеканала, в Пекине не ожидали такого шага, учитывая напряженные отношения с Трампом и его прежние заявления. Китайские чиновники, привыкшие к строгому протоколу, остались в замешательстве относительно намерений американской стороны.

Посольство Китая в Вашингтоне отказалось от комментариев. Команда Трампа также не ответила на запрос журналистов.

Ранее CBS News сообщал, что Трамп направил приглашение Си Цзиньпину вскоре после своей победы на выборах в ноябре. Кроме того, команда избранного президента обсуждает возможность приглашения на инаугурацию других мировых лидеров, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Отношения между Трампом и Пекином оставались напряженными и во время его первого президентского срока. В ноябре Трамп вновь заявил о намерении ввести высокие пошлины на все китайские товары после инаугурации. В ответ китайские власти ограничили экспорт в США ряда товаров двойного назначения.