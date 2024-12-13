Будущий президент США Дональд Трамп предложил Европе взять на себя основную часть поддержки Украины после возможного прекращения огня, сообщила The Wall Street Journal.

На встрече с президентами Украины и Франции 7 декабря в Париже Трамп заявил, что не поддерживает вступление Украины в НАТО, но хочет видеть ее сильной и хорошо вооруженной. Потому Трамп поддерживает отправку европейских миротворцев в Украину после окончания конфликта.

Республиканец подчеркнул, что именно Европа должна возглавить усилия по поддержке Украины, включая размещение войск для обеспечения соблюдения перемирия. При этом участие американских войск он полностью исключил, но не отверг возможность участия США в мирных переговорах между Киевом и Москвой. Трамп также призвал европейских лидеров убедить Китай оказать давление на Россию для прекращения войны, отмечает газета.

Идея размещения войск в Украине возникла из кулуарных обсуждений между британскими и французскими официальными лицами и переросла в более широкие переговоры с участием Трампа, Владимира Зеленского и европейских правительств.

По словам помощников Трампа, у президента пока нет четкого плана по Украине. Решения будут приняты после формирования команды по национальной безопасности и консультаций с союзниками, а также, возможно, с российским президентом Владимиром Путиным.

Президент Зеленский 9 декабря отметил, что Украина готова рассмотреть предложение Эммануэля Макрона о направлении европейских войск для обеспечения безопасности после войны.

Как сообщила польская газета Rzeczpospolita, суть предложения Франции заключается в миротворческой миссии, которая будет гарантировать соблюдение перемирия и установленных линий разграничения.

Согласно данным Института мировой экономики Киля, Европа уже выделила €125 млрд помощи Украине, что превышает €88 млрд, предоставленных США. Эксперты считают, что использование замороженных российских активов может стать ключевым инструментом для Европы, чтобы заменить американскую помощь.