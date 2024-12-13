Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с председателем Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом, в ходе которого обсуждались двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.

Как отметили в Управлении коммуникаций Администрации президента Турции, Эрдоган отметил успех «Анкарского процесса» в урегулировании конфликта между Сомали и Эфиопией, подчеркнув важность достигнутого соглашения для стабильности в регионе. На этом фоне он предложил посредничество Турции в разрешении разногласий между Суданом и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Турецкий лидер подчеркнул, что для его страны принципиально важны обеспечение мира и стабильности в Судане, защита его территориальной целостности и суверенитета, а также предотвращение внешнего вмешательства в дела страны.

Говоря о ситуации в Сирии, Эрдоган заявил, что после 13-летнего гуманитарного кризиса сирийский народ наконец достиг этапа, когда может определять свое будущее. Он подтвердил, что Турция продолжит поддерживать политическое единство и территориальную целостность Сирии, а также будет способствовать тому, чтобы временное правительство предпринимало инклюзивные шаги, служило сирийскому народу и не создавало угроз соседям.