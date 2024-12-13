ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Президент Эрдоган продолжает миротворческую миссию
Президент Турции предложил помощь в урегулировании конфликта между Суданом и ОАЭ во время телефонного разговора с главой суданского Совета
Президент Эрдоган продолжает миротворческую миссию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: AA / Others
13 декабря 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с председателем Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом, в ходе которого обсуждались двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.

Как отметили в Управлении коммуникаций Администрации президента Турции, Эрдоган отметил успех «Анкарского процесса» в урегулировании конфликта между Сомали и Эфиопией, подчеркнув важность достигнутого соглашения для стабильности в регионе. На этом фоне он предложил посредничество Турции в разрешении разногласий между Суданом и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Турецкий лидер подчеркнул, что для его страны принципиально важны обеспечение мира и стабильности в Судане, защита его территориальной целостности и суверенитета, а также предотвращение внешнего вмешательства в дела страны.

Говоря о ситуации в Сирии, Эрдоган заявил, что после 13-летнего гуманитарного кризиса сирийский народ наконец достиг этапа, когда может определять свое будущее. Он подтвердил, что Турция продолжит поддерживать политическое единство и территориальную целостность Сирии, а также будет способствовать тому, чтобы временное правительство предпринимало инклюзивные шаги, служило сирийскому народу и не создавало угроз соседям.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us