ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: Турция формирует новую модель коммуникации
Президент Турции выступил с обращением к участникам международного саммита Stratcom 2024, подчеркнув роль страны в глобальных коммуникациях
Президент Эрдоган: Турция формирует новую модель коммуникации
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: АА / Others
13 декабря 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к участникам Международного саммита по стратегическим коммуникациям (Stratcom 2024), который проходит 13-14 декабря в Стамбуле. В своем послании он подчеркнул важность обсуждения темы «Искусственный интеллект в коммуникации: тенденции, ловушки и трансформация».

«Турция, как сильный международный игрок, решительно продолжает многовекторные дипломатические инициативы для установления мира и стабильности в регионе и мире», — заявил турецкий лидер.

По его словам, страна продолжает брать на себя ответственность за решение проблем от Карабаха до Балкан, от Сирии до Украины, руководствуясь инициативным, ориентированным на решения и человекоцентричным подходом во внешней политике.

Эрдоган представил «Турецкую модель коммуникации», которая, по его словам, является инновационной коммуникационной стратегией, учитывающей реальный потенциал страны в широком спектре от экономики до культуры и искусства, от внешней политики до туризма, от промышленности и технологий до образования.

Особое внимание президент уделил освещению событий в Газе. «Благодаря усилиям всех наших соответствующих учреждений и организаций, особенно Управления коммуникаций, TRT и агентства «Анадолу», весь мир узнал о продолжающейся с 7 октября 2023 года резне, устроенной Израилем», — заявил турецкий лидер.

Говоря об искусственном интеллекте, Эрдоган отметил риски распространения дезинформации и манипуляций, подчеркнув, что Турция выступает за укрепление глобального подхода к ИИ, учитывающего справедливость, мораль, совесть и права человека.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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