Индо-американская семья подверглась нападению со стороны расистки в США

В аэропорту Лос-Анджелеса женщина напала на индо-американскую семью, многократно повторяя расистские оскорбления. Пострадавшая Николь Тауфик, путешествовавшая с мужем и тремя маленькими детьми, искренне не понимает, чем вызвано такое отношение к их индийскому происхождению. По данным последнего отчета ФБР, подобные преступления на почве ненависти в США за последние годы выросли на 60%, достигнув рекордного уровня.