ПОЛИТИКА
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Индо-американская семья подверглась нападению со стороны расистки в США
В аэропорту Лос-Анджелеса женщина напала на индо-американскую семью, многократно повторяя расистские оскорбления. Пострадавшая Николь Тауфик, путешествовавшая с мужем и тремя маленькими детьми, искренне не понимает, чем вызвано такое отношение к их индийскому происхождению. По данным последнего отчета ФБР, подобные преступления на почве ненависти в США за последние годы выросли на 60%, достигнув рекордного уровня.
Индо-американская семья подверглась нападению со стороны расистки в США / Others
13 декабря 2024 г.
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