На встрече в Анкаре министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили усилия по стабилизации ситуации в Сирии и борьбе с терроризмом.

«В новой ситуации в Сирии мы обсудили, что можно сделать для благополучия сирийского народа, единства, целостности, сплоченности и суверенитета страны. Мы также говорили о ролях Турции, США и региональных игроков, и о том, как мы можем сотрудничать в решении этих вопросов», — заявил Фидан на совместной пресс-конференции.

Блинкен в свою очередь отметил: «Как сказал министр, мы сосредоточены на Сирии, на возможности, которая сейчас открывается перед сирийским народом — выйти из-под оков Башара Асада к иному, лучшему будущему, которое сирийский народ определит для себя».

Стороны также обсудили ситуацию в Газе, где за 14 месяцев израильской военной операции погибло около 45 000 человек. Фидан сообщил о согласии в необходимости скорейшего установления перемирия.

Это может стать последним визитом Блинкена в качестве госсекретаря, поскольку 20 января избранный президент Дональд Трамп вступает в должность и назначит его преемника.

Отношения между Анкарой и Вашингтоном в последние годы осложнялись разногласиями по сирийскому вопросу. Турция выступает против поддержки США группировки YPG из-за ее связей с PKK, которая, по официальным данным, за 40 лет террористической деятельности против Турции убила более 40 000 человек, включая женщин, детей и младенцев.