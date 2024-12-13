Террористическая организация ДАЕШ взяла на себя ответственность за теракт в Кабуле, в ходе которого погиб министр по делам беженцев и репатриации Халил Рахман Хаккани.

Согласно заявлению ДАЕШ, опубликованному 11 декабря, Хаккани был главной целью атаки. Террорист-смертник проник в здание министерства, преодолев меры безопасности, и подорвал пояс со взрывчаткой, когда министр покидал здание в сопровождении охраны. В результате атаки погибли сам Хаккани и несколько человек из его окружения.

По данным МВД, террорист-смертник сумел проникнуть в здание министерства, обойдя охрану. По данным представителя талибов, помимо Хаккани, в результате взрыва погибли еще шесть человек, несколько получили ранения.

Хаккани, которому было 58 лет, являлся высокопоставленным членом известной семьи Хаккани.

Этот инцидент стал первым убийством действующего министра с момента возвращения талибов к власти в Кабуле в августе 2021 года. По мнению некоторых экспертов, этот теракт является «объявлением войны» ДАЕШ против семьи Хаккани.

Халил Хаккани играл важную роль в сборе средств для 20-летнего повстанческого движения талибов, используя свои тесные связи в странах Персидского залива. После возвращения талибов к власти в 2021 году он занял публичную должность в новом правительстве в Кабуле.