Россию преследует череда геополитических неудач. После начала боевых действий на территории Украины многие политики, в том числе ее традиционные союзники в Центральной Азии, пытаются дистанцироваться от Москвы. Страны региона хоть и стремятся не потерять экономическое сотрудничество с Кремлем, но активно развивают партнерские отношения с Западом.

Очередным ударом по репутации России стало бегство Башара Асада из Сирии. Москва порядка 10 лет оказывала военную помощь Дамаску и помогала Асаду оставаться во власти. Несмотря на столь распиаренную поддержку, власть сирийского правителя рухнула буквально за две недели. Теперь в Кремле обеспокоены будущим двух военных баз на территории государства: военно-морской базы в Тартусе и авиабазы в Хмеймиме.

Если потеря баз произойдет, то Москва может лишиться еще одного важного для нее региона — Африки. Аналитики считают, что потеря российских баз в Сирии может нарушить российскую логистику, а также подорвать усилия страны по пополнению запасов и ротации Африканского корпуса. Особенно будут ослаблены операции Кремля в Ливии и странах к югу от Сахары.

О ближневосточных перспективах России TRT на русском рассказал востоковед, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков:

— Мы посмотрим, как будут развиваться события, но в нынешней стадии расклад такой: Россия потеряла своего ближайшего союзника на Ближнем Востоке —президента Сирии Башара Асада. Но говорить о каких-то негативных последствиях практического плана мы не можем, потому что их нет.

Если России удастся удержать свои базы в Хмеймиме и в Тартусе, то у Москвы вообще не будет никаких потерь. Более того, страна от этой ситуации некоторым образом выиграет. Не секрет, что помимо этих двух баз у РФ в Сирии было огромное количество опорных пунктов, аэродромы, блокпосты, была представлена российская военная полиция.

Понятное дело, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать Минобороны, но если присутствие будет сокращено за счет небоевых частей, то страна будет тратить на их обеспечение меньше денег из бюджета. А для сохранения и обеспечения российского присутствия в Африке двух указанных баз будет более чем достаточно.

Если российские дипломаты проявят себя с лучшей стороны, а все перспективы для этого пока складываются, то репутационные потери быстро забываются, а с практической точки зрения РФ может еще и сэкономить.

— Многие утверждают, что падение Сирии произошло во многом из-за ослабления России после войны в Украине. Но одновременно это не мешает России наращивать влияние в ряде европейских стран. Что вы думаете по этому поводу?

— Я бы разделял такие вещи, как наращивание влияния России и адекватные власти в других странах. Например, Россия действительно усиливает присутствие в Африке. Мы видим укрепление экономических связей, к власти в этих странах приходят антиамериканские или антифранцузские силы.

Но по другим странам я бы такого не сказал. Грузия — это вообще разговор отдельный, про Румынию и говорить нечего. Если рассматривать Венгрию и Словакию, то там во власти не какие-то российские марионетки, которые ведут пророссийскую политику. Это руководители, которые ведут провенгерскую и прословацкую политику. И дело лишь в этом.

Если брать другие страны Евросоюза, то их действия не поддаются никакой логике. Да, они обеспокоены российским конфликтом на территории Украины, но, по факту, стали жертвовать всеми торговыми и экономическими связями, которые выстраивались десятилетиями. Они бьют по Москве санкционной дубиной, и это приносит России серьезный торговый и экономический ущерб. Но эти потери несут и сами страны ЕС.

Венгрия и Словакия лишь говорят о том, что придерживаются интересов собственного государства. И я бы не стал говорить, что это про российское влияние. Эта история про адекватность восприятия действительности.

— Что будет с российским влиянием в мире?

— Если удастся сохранить базу в Хмеймиме и Тартусе, то никаких проблем для именно для российского влияния в мире не будет. Но определяющим фактором станут итоги российско-украинского конфликта. Если Москве удастся продемонстрировать, что она добилась желаемых результатов, то внимание к стране будет расти.

Все остальное значительно менее важно. Если говорить о Ближнем Востоке, то он уже всем оскомину набил. Вспомним, как американцы бежали из Афганистана.

У РФ также какие-то тактические удачи и неудачи в Сирии. Однако сейчас предпринимаются все шаги, чтобы эту неудачу вытеснить с меньшими потерями, а возможно, и с определенной выгодой.