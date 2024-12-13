Инцидент с убийством страхового менеджера стал ярким отражением накопившегося гнева американцев на сложную и часто несправедливую систему медицинского страхования в США.

По данным полиции, глава страховой компании UnitedHealthcare 50-летний Брайан Томпсон был застрелен на оживленной улице Манхэттена возле отеля Hilton Midtown. Нападение было тщательно спланировано, а убийца ждал подходящего момента, чтобы совершить преступление. Стрелок, по описаниям, продемонстрировал неплохой уровень подготовки, даже устранив неполадку пистолета во время стрельбы, после чего скрылся сначала пешком, затем на электровелосипеде, направившись в Центральный парк.

Согласно Нью-Йоркской полиции, в момент убийства жертва направлялась на встречу с инвесторами UnitedHealth Group.

Супруга убитого сообщила, что ранее поступали угрозы, однако она не знает их подробностей.

Многие считают, что убийство Томпсона имеет все признаки личной мести, связанной с его профессиональной деятельностью. Тем не менее даже на фоне таких угроз UnitedHealth Group, согласно корпоративным отчетам, не обеспечивала своим руководителям постоянную охрану. Это заметно контрастирует с подходом конкурентов компании, которые традиционно уделяют больше внимания безопасности топ-менеджеров.

Вигилант

Подозреваемый в убийстве, 26-летний Луиджи Манджоне, был обнаружен в McDonald's, в штате Пенсильвания, где его узнал местный житель. По заявлению полиции, его пистолет совпадает с гильзами, найденными на месте преступления, а отпечатки пальцев подозреваемого обнаружены на бутылке с водой и упаковке протеинового батончика рядом с местом убийства. Согласно сообщению комиссара полиции Нью-Йорка Джессики Тиш, оружие, предположительно, было напечатано на 3D-принтере.

Манджоне предъявлены обвинения в убийстве второй степени, незаконном хранении оружия и подделке документов. У задержанного был изъят блокнот с планами нападения и так называемый «манифест», в котором он назвал убийство «целенаправленным и точным ударом» по руководству корпорации, обвиняемой им в «коррупции и манипуляциях». В тексте также говорится, что атака была направлена исключительно на Томпсона, чтобы избежать жертв среди невинных людей.

Судебные документы раскрывают, что убийца использовал поддельное удостоверение личности как в Нью-Йорке, так и при аресте в Пенсильвании. Социальные сети и профессиональные профили подозреваемого указывают на его высокую квалификацию: выпускник Университета Пенсильвании с опытом работы в научных и технологических организациях.

Полиция установила, что на гильзах пуль, использованных для убийства Томпсона, были надписи «отрицать», «защищать» и «свергать» — фраза, которая ассоциируется с критикой страховой индустрии. Это усиливает подозрения о политической мотивации убийства.

Манджоне ранее не привлекался к ответственности, но, согласно внутренним документам полиции, он рассматривал убийство Томпсона как символическую «разоблачительную» акцию против системы корпоративной власти.

В настоящее время полиция ведет дальнейшее расследование, чтобы определить, имел ли он сообщников или мотивы, выходящие за рамки личной мести.

При задержании подозреваемый громко заявил, что ситуация «оскорбляет интеллект американского народа и их жизненный опыт», а позже отказался от добровольной экстрадиции в Нью-Йорк, что может затянуть процесс передачи его властям на несколько недель.

Кроме того, по данным правоохранительных органов, стрелок не только проявлял неприязнь по отношению к корпоративному миру, но и выражал симпатию к идеям из «манифеста Унабомбера».

Действия убийцы вызвали широкий отклик в социальных сетях, где многие поддержали его как символ протеста против системы здравоохранения в США, несмотря на насильственный подход. По сути, этот инцидент стал триггером для общественных волнений, связанных с корпоративной несправедливостью и системной эксплуатацией.

Полиция выражает опасения, что фигура Манджоне может быть воспринята некоторыми как «мученик», «герой» и «вигилант-мститель», а его манифест может стать источником вдохновения и подражания для других угнетенных бюрократией людей. При этом первые последователи уже объявились.

Так, 42-летняя Бриана Бостон, мать троих детей из Флориды, решила примерить на себе геройскую «маску» мстительницы, угрожая страховой компании Blue Cross Blue Shield из-за отказа в одобрении ее медицинского заявления, что привело к ее аресту. Женщина, которой теперь грозит тюремное заключение, в ходе допроса заявила следователям: «Медицинские компании играют в игры и заслуживают кармы от мира, поскольку они — зло», добавив, что ее вдохновили недавние события.

Симптомы страховой системы

Убийство генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона стало поводом для ожесточенных дебатов о системе здравоохранения в Соединенных Штатах.

UnitedHealthcare, страхующая более 29 млн американцев, вновь оказалась в центре внимания. Детальное расследование ProPublica, которое вышло за 2 недели до убийства, выявило использование компанией алгоритмов для ограничения расходов на терапию, что, как утверждают эксперты, подорвало доступ к психиатрической помощи для значительной части клиентов.

Согласно расследованию, используемая система позволяла идентифицировать «чрезмерно частое» или «интенсивное» лечение, например, более 20 сессий за полгода. Эти практики, начатые около 2016 года, вызвали множество претензий со стороны регуляторов, так как противоречили федеральному закону о паритете психического и физического здоровья.

Несмотря на судебные разбирательства и штрафы в ряде штатов, включая Нью-Йорк и Калифорнию, крупнейший страховой конгломерат США сохранил стратегию ограничения расходов на психическое здоровье, переименовав прежнюю систему ALERT в Outpatient Care Engagement. Этот «ребрендинг» позволил UnitedHealth продолжить практику ограничения терапии под предлогом «оптимизации» медицинской помощи в штатах с менее жестким регулированием. В рамках Medicaid компания применяет такие меры в 20 штатах, часто за счет наиболее уязвимых категорий пациентов.

Сложность ситуации усугубляется раздробленностью системы регулирования в США, где разные юрисдикции контролируют только часть страхового рынка. Это позволяет UnitedHealth переносить спорные практики в те регионы, где надзор слабее. В то же время регуляторы, включая Министерство труда США, сталкиваются с ограниченными возможностями для координации действий, что фактически создает для компании благоприятные условия для продолжения экономии за счет пациентов.

Налицо конфликт между стремлением страховщиков к максимизации прибыли и правом пациентов на получение качественной медицинской помощи, что усугубляется существующими системными проблемами в здравоохранении США.

Ряд штатов уже признали эту практику незаконной. Кроме того, сенатский доклад от октября подчеркнул системные отказы в покрытии расходов на уход за пожилыми людьми, включая случаи после падений и инсультов.

Более того, согласно данным аналитической платформы ValuePenguin, специализирующейся на исследовании и сравнении финансовых продуктов, таких как страхование и кредиты, UnitedHealthcare отклоняет 32% страховых претензий — вдвое больше, чем средний показатель по отрасли. «UnitedHealthcare — худшая страховая компания по выплате страховых возмещений: около трети заявлений отклоняются», — говорится в статье.

Конечно, такое поведение страховщиков подрывает доверие граждан.

Негативная репутация компании осложнилась недавним судебным иском против Томпсона, генерального директора UnitedHealth Group Эндрю Уитти и исполнительного председателя Стивена Хемсли. Пенсионный фонд пожарных Голливуда обвинил их в сговоре для манипуляции акциями, замалчивая факт расследования Министерством юстиции антимонопольных практик. Согласно материалам иска, Томпсон якобы продал 31% своих акций за 11 дней до публикации Wall Street Journal, что позволило ему заработать $15 миллионов.

Все эти дни с момента убийства социальные сети заполонили комментарии, полные негодования американцев по поводу деградации системы здравоохранения в стране. Исследование Gallup 2023 года показало, что 36% граждан считают свою медицинскую страховку лишь удовлетворительной, а 32% — откровенно плохой.

Многие в сети, комментируя происшествие, отмечают, что всем очевидно, кто наживается на страданиях людей. Именно поэтому убийство Томпсона сопровождалось всплеском обсуждений о несправедливости системы.

Дело топ-менеджера страховой компании обнажает системный кризис американской системы здравоохранения. Общественный резонанс вокруг убийства усиливает дискуссии о необходимости реформ, которые могли бы снизить влияние частных страховых компаний и обеспечить более доступное медицинское обслуживание.