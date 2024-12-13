13 декабря 2024 г.
ПОЛИТИКА
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ЮНЕСКО признало палестинские традиции мыловарения нематериальным культурным наследием
Традиционный процесс изготовления мыла из оливкового масла, воды и щелочи включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В Наблусе на Западном берегу эта традиция несколько веков передается из поколения в поколение и стала неотъемлемой частью палестинской культуры.
ЮНЕСКО признало палестинские традиции мыловарения нематериальным культурным наследием / Others
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