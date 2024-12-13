ЮНЕСКО признало палестинские традиции мыловарения нематериальным культурным наследием

Традиционный процесс изготовления мыла из оливкового масла, воды и щелочи включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В Наблусе на Западном берегу эта традиция несколько веков передается из поколения в поколение и стала неотъемлемой частью палестинской культуры.