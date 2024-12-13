50-летний бизнесмен из Китая, описываемый как «близкий соратник» принца Эндрю, был выдворен из Великобритании из-за угрозы национальной безопасности. Судебное решение по его делу, опубликованное иммиграционной апелляционной комиссией, подтвердило запрет на его пребывание в стране.

Суд рассмотрел доказательства, подтверждающие тесные связи бизнесмена, известного под кодовым именем H6, с братом короля Карла III. В материалах дела указано, что H6 посещал мероприятия с участием принца, включая его день рождения в 2020 году.

В письме от Доминика Хэмпшира, советника британской королевской семьи, говорится, что H6 представлял интересы принца Эндрю в переговорах с потенциальными инвесторами из Китая. Хэмпшир подчеркнул, что бизнесмен занимает «высокое положение» среди ближайшего окружения принца.

Однако британские власти заявили, что H6 не предоставил полную информацию о своих связях с китайскими официальными лицами, что вызвало подозрения в политическом влиянии со стороны Китая. В частности, были выявлены контакты H6 с Объединенным фронтом — структурой Коммунистической партии Китая, занимающейся сбором разведывательной информации и влиянием на иностранные элиты.

H6 был задержан в 2021 году и лишен электронных устройств, а в 2023 году ему запретили въезд в страну. В его документах обнаружены вопросы от китайского посольства, связанные со стратегией влияния.

Это уже не первый случай злоключений принца Эндрю — ранее он утратил свои титулы и королевские полномочия на фоне скандала с островом Джеффри Эпштейна. Он сложил с себя все регалии после того, как адвокатам принца не удалось убедить американский суд прекратить гражданское дело о сексуальном насилии, в котором герцога Йоркского обвиняет американка Вирджиния Джуффре.