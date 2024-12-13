Еврокомиссия объявила о запуске операции «воздушного моста» для доставки 50 тонн медицинских товаров в Сирию через Турцию. Грузы из запасов ЕС в Дубае будут направлены в турецкий город Адана, откуда их распределят в Сирию. Еще 46 тонн гуманитарной помощи отправят из Дании автотранспортом в Адану для дальнейшего распределения ЮНИСЕФ и Всемирной организацией здравоохранения.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что обсудит оказание помощи во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на следующей неделе. «Ситуация на местах остается нестабильной, и наша поддержка сирийского народа важна как никогда», — подчеркнула она.

Для удовлетворения неотложных гуманитарных нужд ЕС выделил дополнительно 4 млн евро, увеличив общий объем помощи в 2024 году до 163 млн евро. Финансирование пойдет на обеспечение медицинскими наборами, экстренными укрытиями, санитарную поддержку и распределение продуктовых наборов.

Всемирная продовольственная программа ООН, в свою очередь, запросила 250 млн долларов на ближайшие шесть месяцев для продовольственной помощи 2,8 млн перемещенных и уязвимых сирийцев.

Гражданская война в Сирии, продолжавшаяся почти 14 лет, унесла жизни более 500 тыс. человек и вынудила миллионы покинуть свои дома.