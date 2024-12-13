ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
ЕС и Турция запускают «гуманитарный мост» в Сирию
Еврокомиссия объявила о начале гуманитарных поставок в Сирию при содействии Турции для поддержки населения после долгих лет гражданской войны
ЕС и Турция запускают «гуманитарный мост» в Сирию
Фото: Reuters / Others
13 декабря 2024 г.

Еврокомиссия объявила о запуске операции «воздушного моста» для доставки 50 тонн медицинских товаров в Сирию через Турцию. Грузы из запасов ЕС в Дубае будут направлены в турецкий город Адана, откуда их распределят в Сирию. Еще 46 тонн гуманитарной помощи отправят из Дании автотранспортом в Адану для дальнейшего распределения ЮНИСЕФ и Всемирной организацией здравоохранения.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что обсудит оказание помощи во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на следующей неделе. «Ситуация на местах остается нестабильной, и наша поддержка сирийского народа важна как никогда», — подчеркнула она.

Для удовлетворения неотложных гуманитарных нужд ЕС выделил дополнительно 4 млн евро, увеличив общий объем помощи в 2024 году до 163 млн евро. Финансирование пойдет на обеспечение медицинскими наборами, экстренными укрытиями, санитарную поддержку и распределение продуктовых наборов.

Всемирная продовольственная программа ООН, в свою очередь, запросила 250 млн долларов на ближайшие шесть месяцев для продовольственной помощи 2,8 млн перемещенных и уязвимых сирийцев.

Гражданская война в Сирии, продолжавшаяся почти 14 лет, унесла жизни более 500 тыс. человек и вынудила миллионы покинуть свои дома.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us