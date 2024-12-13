Роскомнадзор объявил о блокировке доступа к мессенджеру Viber в России, ссылаясь на несоблюдение требований законодательства. В ведомстве уточнили, что ограничение связано с невыполнением обязательств, предъявляемых к организаторам распространения информации в стране.

Регулятор заявил, что меры направлены на предотвращение угроз, включая экстремистскую и террористическую деятельность, вербовку граждан, распространение наркотиков и размещение иной запрещенной информации.

Мессенджер Viber был создан в 2010 году израильскими предпринимателями Игорем Магазинником и Тальмоном Марко. Сервис принадлежит компании Viber Media, зарегистрированной в Люксембурге, где располагается головной офис. В 2022 году, в соответствии с российским законодательством, Viber открыл представительство в России.

Летом 2023 года московский суд наложил на Viber штраф в размере 1 млн рублей за неудаление «недостоверной информации» о действиях российской армии. Представители компании пояснили, что спорные материалы были опубликованы на украинском языке, однако они были удалены из поиска на территории РФ. При этом компания отметила, что технически не может удалять целые сообщества.

В марте суд снова оштрафовал Viber на 800 тыс. рублей за неудаление контента, нарушающего российские законы.

По данным Mediascope, мессенджер ежемесячно использовали более четверти населения РФ (26 %), что делало его третьим по популярности после Telegram и WhatsApp.