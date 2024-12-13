Лучшим ответом тем, кто «косым взглядом» оценивает революцию в Сирии и прославляет период режима Башара Асада, являются подземные тюрьмы в Дамаске. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на партийном конгрессе в Сакарье, комментируя обнаруженные в Дамаске подземные тюрьмы режима Асада.

По его словам, найденные в тюрьмах свидетельства пыток объясняют, почему сирийские беженцы годами не могли вернуться на родину. «Кто превозносил режим Асада, пусть посмотрит на эти тюрьмы», — подчеркнул турецкий лидер.

Турецкий лидер отметил, что после падения режима Баас сирийцы уже сформировали временное правительство и начали восстанавливать порядок в стране.

«Зло не может продолжаться вечно. Стоны угнетенных рано или поздно будут услышаны», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам президента, беженцы, у которых есть дома и родственники в Сирии, постепенно возвращаются на родину. При этом те, кто вносит вклад в экономику Турции, могут остаться в стране.

«Всевышний не дал нам оплошать ни перед нашим народом, ни перед угнетенными сирийцами», — подчеркнул Эрдоган.

Напомним, антиправительственные силы захватили Дамаск после молниеносного наступления, что привело к бегству Башара Асада в Россию, завершив 13-летнюю гражданскую войну и 54-летнее правление его семьи.