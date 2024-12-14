ПОЛИТИКА
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В Южной Корее расквитались с президентом
Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту Юн Сок Ёлю после его попытки ввести чрезвычайное положение в стране в начале декабря
В Южной Корее расквитались с президентом
Юн Сок Ёль / Фото: Reuters / Others
14 декабря 2024 г.

В южнокорейском парламенте состоялось голосование по вопросу импичмента президента Юн Сок Ёля, инициированное после его неудавшейся попытки ввести военное положение, пишет Yonhap.

Инициатива получила поддержку 204 парламентариев, что превысило необходимый порог в две трети голосов. Примечательно, что часть депутатов от правящей партии присоединилась к оппозиции в этом решении.

Причиной импичмента стала попытка президента ввести военное положение 3 декабря для борьбы с «антигосударственными силами» и преодоления политического сопротивления оппонентов.

В соответствии с конституцией, обязанности президента временно перешли к премьер-министру Хан Док Су. Окончательное решение о снятии Юн Сок Ёля с должности должен принять Конституционный суд в течение шести месяцев. В случае утверждения импичмента в стране будут объявлены досрочные выборы.

Юн Сок Ёль стал вторым подряд консервативным президентом Южной Кореи, подвергшимся импичменту после Пак Кын Хе, которая была отстранена от должности в 2017 году.

После инцидента президент принес извинения нации, однако отказался уйти в отставку добровольно, заявив, что его решение было обоснованным.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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