Британская служба безопасности MI5 начала расследование в отношении денежных средств, полученных принцем Эндрю от китайских доноров, сообщает The Telegraph. По данным издания, бизнес-проект герцога Йоркского Pitch@Palace получал финансирование от лиц, связанных с предполагаемым шпионом Коммунистической партии Китая.

Подозреваемый агент, известный как H6, ранее работал младшим госслужащим в Китае. Его обвиняют в сотрудничестве с Отделом единого фронта (UFWD) – подразделением китайского государства, занимающимся сбором разведданных и вербовкой агентов за рубежом.

По информации источников в Уайтхолле, UFWD использовал финансовые стимулы для получения доступа и влияния на Западе. «UFWD занимается влиянием. Это гораздо больше, чем просто сбор конфиденциальной информации», – отметил источник издания.

H6 имел тесные связи с принцем Эндрю, дважды посещал Букингемский дворец и участвовал в мероприятиях в Сент-Джеймсском дворце и Виндзорском замке. Согласно судебным документам, ему было разрешено действовать от имени герцога при работе с потенциальными инвесторами в Китае.

В июле 2023 года МВД Великобритании запретило H6 въезд в страну после того, как MI5 признала его агентом, участвовавшим в «тайной и обманной деятельности» от имени КПК.

«Мы прекратили все контакты с этим человеком после того, как были высказаны опасения. Герцог познакомился с ним по официальным каналам, никакие конфиденциальные вопросы никогда не обсуждались», – заявили в офисе принца Эндрю.

Представитель китайского посольства отверг и осудил обвинения. «Некоторые люди в Великобритании так стремятся придумывать всевозможные шпионские истории против Китая. Это типичный случай, когда вор кричит «держи вора». Их цель – очернить Китай и саботировать нормальные обмены между людьми наших стран», — возразил дипломат.