ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Британский принц контактировал с китайским шпионом?
MI5 проверяет финансовые связи герцога Йоркского с предполагаемым агентом китайских спецслужб, которому запретили въезд в Великобританию из соображений безопасности
Британский принц контактировал с китайским шпионом?
Принц Эндрю / Фото: Reuters / Others
14 декабря 2024 г.

Британская служба безопасности MI5 начала расследование в отношении денежных средств, полученных принцем Эндрю от китайских доноров, сообщает The Telegraph. По данным издания, бизнес-проект герцога Йоркского Pitch@Palace получал финансирование от лиц, связанных с предполагаемым шпионом Коммунистической партии Китая.

Подозреваемый агент, известный как H6, ранее работал младшим госслужащим в Китае. Его обвиняют в сотрудничестве с Отделом единого фронта (UFWD) – подразделением китайского государства, занимающимся сбором разведданных и вербовкой агентов за рубежом.

По информации источников в Уайтхолле, UFWD использовал финансовые стимулы для получения доступа и влияния на Западе. «UFWD занимается влиянием. Это гораздо больше, чем просто сбор конфиденциальной информации», – отметил источник издания.

H6 имел тесные связи с принцем Эндрю, дважды посещал Букингемский дворец и участвовал в мероприятиях в Сент-Джеймсском дворце и Виндзорском замке. Согласно судебным документам, ему было разрешено действовать от имени герцога при работе с потенциальными инвесторами в Китае.

В июле 2023 года МВД Великобритании запретило H6 въезд в страну после того, как MI5 признала его агентом, участвовавшим в «тайной и обманной деятельности» от имени КПК.

«Мы прекратили все контакты с этим человеком после того, как были высказаны опасения. Герцог познакомился с ним по официальным каналам, никакие конфиденциальные вопросы никогда не обсуждались», – заявили в офисе принца Эндрю.

Представитель китайского посольства отверг и осудил обвинения. «Некоторые люди в Великобритании так стремятся придумывать всевозможные шпионские истории против Китая. Это типичный случай, когда вор кричит «держи вора». Их цель – очернить Китай и саботировать нормальные обмены между людьми наших стран», — возразил дипломат.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us