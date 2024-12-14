Коллегия выборщиков в Грузии избрала Михаила Кавелашвили новым президентом страны. Бывший футболист и депутат от правящей партии «Грузинская мечта» был единственным кандидатом.

По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, Кавелашвили получил 224 голоса из 300 членов коллегии, при необходимом минимуме в 200 голосов. Один бюллетень был признан недействительным.

53-летний Михаил Кавелашвили ранее играл за тбилисское «Динамо» и стал чемпионом России и шестикратным чемпионом Грузии по футболу. В 2016 году он начал политическую карьеру, став депутатом парламента от «Грузинской мечты», а в 2022 году возглавил отколовшуюся партию «Сила народа». Эта партия известна своей инициативой о принятии закона об «иноагентах».

Нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили, избранная на прямых выборах в 2018 году, отказывается признавать результаты парламентских выборов, прошедших 26 октября. Она заявила, что не покинет свой пост, несмотря на истечение срока полномочий, поскольку считает новый состав парламента нелегитимным.

Выборы президента теперь проходят по новой системе, утвержденной после конституционных изменений. Президента избирает коллегия выборщиков, большинство в которой составляют представители правящей партии. Остальные члены коллегии представляют Высшие советы, городские советы парламента, а также автономные республики Аджарии и Абхазии.