Соглашение о прекращении огня и обмене пленными между Израилем и ХАМАС может быть достигнуто до конца декабря. Об этом сообщает израильский телеканал Channel 12 со ссылкой на неназванного высокопоставленного израильского чиновника.

По информации телеканала, непрямые переговоры между сторонами продвигаются медленно, но стабильно. Израильский чиновник отметил, что график, установленный американскими официальными лицами, является реалистичным.

«Прогресс наблюдается почти каждый день», — добавил он.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил 12 декабря, что соглашение о перемирии и обмене пленными в Газе может быть достигнуто к концу года.

Салливан также подчеркнул, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не ожидает вступления Дональда Трампа в должность президента США для заключения соглашения.

«Нетаньяху готов к достижению договоренности сейчас», — заявил он.

По данным CNN, администрация президента США Джо Байдена координирует усилия с командой Дональда Трампа для достижения перемирия в секторе Газа и организации обмена пленников между Израилем и ХАМАС.

Источники утверждают, что Байден стремится добиться этих целей до конца своего президентского срока. Дональд Трамп, который займет пост президента 20 января, также поддерживает идею перемирия и обмена пленников до своей инаугурации.