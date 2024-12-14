Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с председателем турецкой компании «Aksa Enerji» Джемилем Казанджи для обсуждения совместных проектов в энергетической отрасли.

Пресс-служба узбекского лидера сообщила, что стороны рассмотрели планы компании по расширению и модернизации энергетического сектора Узбекистана. Президент Мирзиёев высоко оценил успехи компании, включая строительство электростанций в Ташкентской и Бухарской областях, общей мощностью 740 мегаватт.

Был отмечен запуск новой электростанции мощностью 400 мегаватт в Нишанском районе Кашкадарьинской области. Этот проект стал важным этапом в энергетическом сотрудничестве двух стран.

На встрече обсуждались перспективные направления в «зеленой» энергетике: модернизация газораспределительных систем, строительство биогазовых станций и обеспечение устойчивого энергоснабжения промышленных зон. Все инициативы согласованы в рамках двусторонней «дорожной карты».

Ранее министр энергетики Журабек Мирзамахмудов заверил, что экспорт «зеленой» электроэнергии в Европу будет осуществляться без ущерба для энергосистемы Узбекистана.

Министр также отметил, что в 2024 году объем прямых иностранных инвестиций в сектор «зеленой» энергетики вырос более чем втрое — с $1,3 млрд до $4,6 млрд. Прирост инвестиций он объяснил созданием законодательной базы, долгосрочностью контрактов и высоким спросом на электроэнергию.

К проекту «зеленого» энергетического коридора в Европу проявляют интерес международные компании и финансовые институты. В рамках этой инициативы 8 ноября Министерство энергетики и Азиатский банк развития подписали соглашение о технической поддержке подготовки совместного предприятия.