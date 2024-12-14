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Мигрантов вновь ограничат
В Волгоградской области с 2025 года мигрантам запретят работать в ключевых сферах, включая образование, здравоохранение и транспорт
Мигрантов вновь ограничат
По всей России начались массовые антимигрантские рейды / Фото: Reuters
14 декабря 2024 г.

В Волгоградской области мигрантам, работающим по патенту, с 2025 года запретят заниматься образовательной и медицинской деятельностью, водить автобусы и такси, торговать, охотиться, ремонтировать автомобили и работать курьерами. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Бочаров, уточняет телеграм-канал региона.

В областном комитете по труду и занятости населения заявили, что цель ограничений — поддержка местного рынка труда и повышение конкурентоспособности граждан региона.

«Новая система также позволяет упорядочить процесс привлечения трудовых мигрантов, делать акцент на высококвалифицированных иностранных специалистах – они, как правило, работают по заявке работодателя и трудовой визе, а не по патенту», — пояснили власти.

Подобные меры уже введены в других регионах России. С 2025 года в Сахалинской области мигрантам запретят работать в домашнем хозяйстве, охранных предприятиях, такси, на производстве хлеба и в сфере дополнительного образования. В Новосибирской области ограничения начнут действовать с января 2025 года.

При этом отмечается, что в России наблюдается рекордный дефицит кадров. Ранее в «Яндекс.Такси» заявили, что из-за ограничений к концу 2024 года дефицит таксистов в России составит 130 тыс. человек. Кроме того, в службах такси прогнозируют значительный рост цен на пассажироперевозки.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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