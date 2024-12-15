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Тысячи грузин вышли на протест после избрания президентом Михаила Кавелашвили
Проевропейские протесты в Грузии продолжились с еще большим количеством участников после избрания следующим президентом страны бывшего футболиста Михаила Кавелашвили. К протесту присоединилась действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили. #Грузия #Тбилиси #ЕС #Грузинскаямечта #Кавелашвили #президент #протест #демонстранты #Зурабишвили #правительство
Тысячи грузин вышли на протест после избрания президентом Михаила Кавелашвили / Others
15 декабря 2024 г.
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