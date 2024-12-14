Турция возобновила работу своего посольства в Дамаске спустя 12 лет. На здании вновь поднят турецкий флаг, символизирующий возвращение дипломатической миссии.

Представитель Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик назвал это событие знаковым шагом: «Возвращение нашего флага в Дамаске и начало работы посольства спустя 12 лет — это сильное заявление о нашей решимости», — заявил он.

Челик также подчеркнул, что Турция всегда поддерживала сирийский народ, помогая им в самые трудные времена:

«Как мы были рядом с нашими сирийскими братьями, спасая их от насилия и разрушений, так и будем продолжать поддерживать их на пути к свободному и достойному будущему».

Он отметил, что благодаря лидерству президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана страна всегда занимала верную позицию в международной политике:

«Уникальный опыт и решимость нашего президента позволили Турции стоять на правильной стороне истории. Мы продолжим быть рядом с сирийским народом, как в прошлом, так и в новом этапе их истории».