ПОЛИТИКА
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Омер Челик: «Наш флаг снова в Дамаске»
Представитель Партии справедливости и развития заявил, что открытие посольства в Дамаске спустя 12 лет является символом поддержки Турцией сирийского народа и важным шагом к стабильности в регионе
Омер Челик: «Наш флаг снова в Дамаске»
Представитель Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик / Фото: AA
14 декабря 2024 г.

Турция возобновила работу своего посольства в Дамаске спустя 12 лет. На здании вновь поднят турецкий флаг, символизирующий возвращение дипломатической миссии.

Представитель Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик назвал это событие знаковым шагом: «Возвращение нашего флага в Дамаске и начало работы посольства спустя 12 лет — это сильное заявление о нашей решимости», — заявил он.

Челик также подчеркнул, что Турция всегда поддерживала сирийский народ, помогая им в самые трудные времена:

«Как мы были рядом с нашими сирийскими братьями, спасая их от насилия и разрушений, так и будем продолжать поддерживать их на пути к свободному и достойному будущему».

Он отметил, что благодаря лидерству президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана страна всегда занимала верную позицию в международной политике:

«Уникальный опыт и решимость нашего президента позволили Турции стоять на правильной стороне истории. Мы продолжим быть рядом с сирийским народом, как в прошлом, так и в новом этапе их истории».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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