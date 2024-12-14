Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принял участие в международной встрече по Сирии, которая прошла в городе Акаба, Иордания. Совещание стало первым на международном уровне после падения режима Башара Асада и было посвящено обсуждению будущего Сирии.

В переговорах приняли участие госсекретарь США Энтони Блинкен, глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас, специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен, а также представители более десяти стран, включая Иорданию, ОАЭ, Францию, Катар, Саудовскую Аравию, Ирак, Ливан, Египет, Германию, Великобританию и Лигу арабских государств.

Башар Асад, который правил Сирией почти 25 лет, покинул страну после того, как антиправительственные силы взяли под контроль Дамаск 8 декабря. Это положило конец почти 60-летнему правлению партии Баас.

Совещание в Акабе направлено на укрепление региональной стабильности, восстановление Сирии и координацию международных усилий для преодоления последствий многолетнего конфликта. Участники обсудили конкретные шаги, которые помогут создать устойчивый мир и восстановить разрушенную страну.