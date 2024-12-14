Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил на встрече по Сирии, которая прошла в Акабе, Иордания. Он выразил благодарность Иордании за организацию мероприятия и подчеркнул, что регион переживает «исторические дни».

Фидан отметил, что сирийский народ заслуживает безопасной, свободной и процветающей жизни.

«Стабильность в Сирии крайне важна как для региона, так и для всего мира. Нам нужен упорядоченный, инклюзивный переходный процесс, управляемый самими сирийцами», — заявил он.

Глава МИД Турции подчеркнул необходимость сохранения территориальной целостности Сирии и уважения к ее многообразию:

«Все меньшинства в стране должны быть защищены, а процесс перехода должен основываться на единстве, взаимопонимании и внимательном подходе», — отметил Фидан.

Он также подчеркнул важность международной поддержки Сирии как в политическом, так и в гуманитарном аспектах, добавив, что терроризм не должен воспользоваться переходным периодом:

«Любая ошибка может привести к росту нелегальной миграции, а Израиль должен прекратить атаки на Сирию», — заявил он.

Кроме того, Фидан ответил на вопрос журналистов о позиции Турции в отношении терроризма:

«Мы сталкиваемся с угрозами из Ирака и Сирии. PKK продолжает использовать хаос в регионе для укрепления своих позиций. Мы намерены бороться с террористами, где бы они ни находились».

Он добавил, что Турция поддерживает права сирийских курдов и выступает за их отделение от террористической группировки PKK.

«Сирийские курды имеют право защищать свои интересы через легитимных представителей в Дамаске. Мы готовы содействовать этому», — подчеркнул министр.

Хакан Фидан также заверил, что Турция продолжит работать с региональными и международными партнерами для стабилизации ситуации в Сирии и сохранения ее единства.