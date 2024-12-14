Украина дважды отложила подписание соглашения о сотрудничестве с США в сфере добычи и переработки полезных ископаемых, сообщает The New York Times. По словам украинских и американских чиновников, Киев рассчитывает на вступление Дональда Трампа в должность и намерен представить сделку как его политический успех.

Соглашение охватывает украинские месторождения 20 важнейших минералов, включая литий, кобальт и графит, чьи запасы оцениваются в $11,5 триллионов. Литий, являющийся ключевым материалом для батарей, особенно интересен для американской промышленности. В частности, он может представлять значительный интерес для основателя Tesla Илона Маска.

Украинские чиновники используют «бизнес-подход», чтобы наладить контакт с Трампом, сообщает издание. Они делают акцент на богатых природных ресурсах страны и их потенциале для поддержания американской промышленности.

7 декабря украинская делегация организовала встречу Трампа, Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона в Париже. Переговоры с Трампом состоялись перед церемонией открытия собора Парижской богоматери. Украинская делегация несколько часов добиралась в Париж на поезде и самолете, не имея полной уверенности в итогах.

Тем временем действующая администрация Джо Байдена, продвигающая инициативу, выражает обеспокоенность. Отложенная сделка угрожает приоритетам США в сфере энергетики и редкоземельных материалов.