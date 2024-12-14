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Россия остается в Сирии?
Россия начала частичный вывод войск с линии фронта в Сирии, но сохраняет свое присутствие на авиабазе Хмеймим и военно-морской базе в Тартусе
Россия остается в Сирии?
Российская база в Сирии / Фото: Reuters
14 декабря 2024 г.

Россия приступила к перегруппировке своих войск в Сирии после падения режима Башара Асада, сообщают сирийские чиновники и источники Reuters. Военные оставляют некоторые позиции на линии фронта на севере страны и в Алавитских горах, однако базы Хмеймим и Тартус остаются под российским контролем.

Сирийские военные источники заявили, что из страны выводится часть тяжелой техники и старшие офицеры. Однако основные силы на стратегических базах продолжают оставаться в прежнем составе.

«Цель заключается в перегруппировке и адаптации к текущей обстановке», — сообщил высокопоставленный сирийский представитель.

МИД России ранее заверил, что ключевые базы находятся в режиме повышенной боевой готовности. По словам российского источника, переговоры с новой сирийской администрацией идут в конструктивном ключе, и Москва пока не планирует вывод контингента.

По информации Bloomberg, Россия близка к соглашению с представителями новой сирийской власти. Замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что Москва установила прямые контакты с сирийской стороной, добавив, что рассчитывает на продолжение работы военных баз после падения режима Башара Асада.

Вопрос о пересмотре прошлых соглашений с Дамаском пока не обсуждается, заявил сирийский представитель, отметив, что окончательные решения будут приниматься в ходе будущих переговоров.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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