Россия приступила к перегруппировке своих войск в Сирии после падения режима Башара Асада, сообщают сирийские чиновники и источники Reuters. Военные оставляют некоторые позиции на линии фронта на севере страны и в Алавитских горах, однако базы Хмеймим и Тартус остаются под российским контролем.

Сирийские военные источники заявили, что из страны выводится часть тяжелой техники и старшие офицеры. Однако основные силы на стратегических базах продолжают оставаться в прежнем составе.

«Цель заключается в перегруппировке и адаптации к текущей обстановке», — сообщил высокопоставленный сирийский представитель.

МИД России ранее заверил, что ключевые базы находятся в режиме повышенной боевой готовности. По словам российского источника, переговоры с новой сирийской администрацией идут в конструктивном ключе, и Москва пока не планирует вывод контингента.

По информации Bloomberg, Россия близка к соглашению с представителями новой сирийской власти. Замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что Москва установила прямые контакты с сирийской стороной, добавив, что рассчитывает на продолжение работы военных баз после падения режима Башара Асада.

Вопрос о пересмотре прошлых соглашений с Дамаском пока не обсуждается, заявил сирийский представитель, отметив, что окончательные решения будут приниматься в ходе будущих переговоров.