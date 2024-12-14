Военное руководство Украины приняло решение о замене командующего оперативно-тактической группировки «Донецк». 54-летний генерал Александр Тарнавский сменил генерала Александра Луценко, который подвергся критике за неспособность остановить наступление российских войск под Покровском.

Решение было принято на фоне тяжелых боев вокруг Покровска – ключевого логистического узла на востоке Донецкой области. Российские войска за последние недели продвигаются рекордными темпами, создавая серьезную угрозу для украинских позиций.

Командование 23-го мотопехотного батальона ВСУ «Хортица» заявило, что российские войска взяли под контроль несколько сел вокруг Покровска после «изнурительных боев», что вынудило украинские подразделения отступить. За последние 24 часа, по данным Генштаба ВСУ, в районе Покровска произошло 62 боевых столкновения.

Ситуация в городе остается критической: около 11 000 человек все еще находятся в Покровске, несмотря на разрушение всей инфраструктуры – электричества, водо- и газоснабжения.

Покровск, расположенный в 20 км от административной границы Донецкой области, занимает стратегическое положение на пересечении важных автомобильных и железнодорожных линий.

«Сегодня уже есть предварительные данные о том, что русские начали использовать в штурмах солдат из Северной Кореи – заметное количество, – сказал президент Владимир Зеленский в своем очередном обращении к народу Украины. – Русские включают их в сводные подразделения и используют в операциях в районах Курской области. Пока только там. Но мы располагаем информацией о том, что возможно применение и на других участках фронта».