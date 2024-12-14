С конца ноября жители Нью-Джерси регулярно сообщают о неопознанных воздушных явлениях. В большинстве случаев их объясняют полетами беспилотников, но отсутствие четких ответов порождает теории заговора и общественное беспокойство.

Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности в совместном заявлении отметили, что «нет доказательств угрозы национальной или общественной безопасности». Однако представители агентств также указали, что объекты могли быть ошибочно идентифицированы как беспилотники, а в некоторых случаях речь шла о пилотируемых летательных аппаратах.

Несмотря на это, жители Нью-Джерси продолжают выражать опасения. В социальных сетях обсуждают самые разные версии — от охраны недвижимости Трампа до участия Ирана или Китая.

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи призвал федеральные власти усилить расследование. В письме к президенту Джо Байдену он указал на риски, связанные с использованием беспилотных технологий, и предложил выделить дополнительные ресурсы для выяснения ситуации.

Избранный президент Дональд Трамп, в свою очередь, выступил за прозрачность: «Пусть общественность узнает, [что это такое]. Иначе сбивайте их!!!» — написал он в своей социальной сети Truth Social.

Эксперты, такие как Уильям Остин, объясняют ситуацию феноменом параллакса, когда видимое положение объекта меняется в зависимости от наблюдателя. Однако, как отмечает эксперт, отсутствие доверия к институтам подпитывает тревожные настроения.

Тем временем, неопознанные объекты уже замечены и в соседнем Нью-Йорке. Мэр Эрик Адамс заявил, что городские власти активно сотрудничают с федеральными агентствами и властями Нью-Джерси для выяснения всех обстоятельств.