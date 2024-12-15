Министр обороны Турции Яшар Гюлер провел ежегодную встречу с представителями СМИ в Министерстве национальной обороны, где рассказал о многовекторной политике безопасности страны, направленной на поддержание мира и стабильности в регионе.

По словам главы Минобороны, Турция не видит явных признаков вывода российских войск из Сирии. Гюлер заявил, Россия лишь перегруппировала свои подразделения в Тартус и Латакию, при этом отдельные корабли могут быть направлены в РФ для технического обслуживания и ротации личного состава. «Я не думаю, что они сейчас уйдут оттуда. Они сделают все возможное, чтобы остаться», — подчеркнул Гюлер.

Он также отметил, что российская сторона уже заявила о намерении сохранить военное присутствие в Сирии и ведет соответствующие переговоры с новым руководством страны. «Мы предложили им необходимую поддержку в этом процессе, но они не обращались к нам с такой просьбой», — добавил министр.

Говоря о ситуации в Сирии, Гюлер отметил, что Турция последовательно выступает за территориальную целостность страны. «Наша главная цель - сохранить территориальную целостность и единство Сирии, мирно завершить политический процесс и очистить приграничную территорию от террористических элементов», — заявил он.

Министр обороны отметил, что Анкара открыта к диалогу с новым руководством Сирии по вопросу турецкого военного контингента при создании соответствующих условий. Он также подчеркнул готовность Турции предоставить военно-техническую помощь новой сирийской администрации в случае поступления такого запроса.

Глава Минобороны заявил, что у Турции нет проблем с «курдскими братьями и сестрами», живущими в Ираке и Сирии. «Наша проблема только и исключительно с террористами. В предстоящий период террористическая организация PKK/YPG будет рано или поздно ликвидирована в Сирии. Как новая администрация в Сирии, так и мы хотим этого», — заявил министр.

Касательно действий Израиля Гюлер заявил, что Тель-Авив продолжает «незаконные действия и массовые убийства мирных жителей, особенно детей» несмотря на принятые решения. Он указал на недавние атаки Израиля на Ливан и растущую напряженность с Ираном, которые увеличивают риск хаоса во всем регионе.

Министр также обратил внимание на расширение оккупации Голанских высот со стороны Израиля и атаки на Дамаск после последних событий в Сирии. «Международному сообществу необходимо как можно скорее предпринять более конкретные шаги против этого агрессивного государства, которое ведет регион к большой опасности», — подчеркнул министр.

В вопросе военно-технического сотрудничества министр сообщил, что продолжаются переговоры о закупке истребителей F-16 и Eurofighter. По поводу противоракетных комплексов С-400 Гюлер был краток: «В нашей позиции по С-400 изменений нет».